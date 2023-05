Lavoro: Guerra (Pd), pronti a portare in Parlamento le nostre proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo pronti a portare in Parlamento le nostre proposte sul lavoro: superamento del precariato e salario minimo. Il governo su questo ha un'idea diametralmente opposta alla nostra. Noi siamo contro la liberalizzazione dei contratti a termine e contro i voucher che sviliscono il lavoro e lo rendono simile ad un merce acquistabile giorno per giorno. Per questo proporremo emendamenti che aiutino il lavoratore a non entrare in un meccanismo svilente di ricattabilità". Lo ha affermato Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria del Pd, intervenendo a Radio Immagina, la web radio del Partito democratico. (Rin)