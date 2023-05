Manzoni: Poste Italiane, da oggi in vendita un francobollo a 150 anni dalla morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poste Italiane comunica che oggi viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo commemorativo di Alessandro Manzoni, nel 150° anniversario della scomparsa, relativo al valore della tariffa B pari a 1,20 euro. In tiratura da trecentocinquantamila esemplari in fogli da ventotto esemplari, il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Il bozzetto è a cura di Rita Fantini e la vignetta raffigura un ritratto di Alessandro Manzoni delimitato in basso da un libro aperto su cui campeggia la firma autografa dello scrittore. Completano il francobollo le date “1785 - 1873”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale Milano 24. (segue) (Com)