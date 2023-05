Speciale energia: Emirati, successo per il primo impianto di produzione energia da rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo primo anno di attività, l’impianto Waste to Energy di Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, ha prodotto energia sufficiente per alimentare 2.000 abitazioni private, utilizzano rifiuti domestici e industriali. Lo ha riferito il quotidiano emiratino “The National”, precisando che l’impianto, il primo di questo tipo nella regione, ha consentito di evitare l’emissione di 150.000 tonnellate di anidride carbonica. Nel primo anno di attività, il Waste to Energy di Sharjah ha trattato 100.000 tonnellate di rifiuti, quantità prodotta in media da 180.000 persone in un anno, presi dalle discariche. Grazie all’impianto, inoltre, sono state recuperate in un anno 250 tonnellate di metalli. Si tratta della prima iniziativa della Emirates Waste to Energy, joint venture cui partecipano la Beeah Energy di Sharjah e la Masdar di Abu Dhabi. (Res)