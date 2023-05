Speciale energia: emiratina Taqa, “opportunità strategiche” negli investimenti in Uzbekistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Taqa di Abu Dhabi, uno degli Stati che costituiscono gli Emirati Arabi Uniti, sta esplorando le “opportunità strategiche” derivanti dagli investimenti nel settore energetico dell’Uzbekistan, che potrebbero portare guadagni fino a 3 miliardi di dollari. Lo ha riferito il quotidiano emiratino “Gulf News”, precisando che tale valore complessivo riguarda sia i progetti già in corso di realizzazione, sia quelli ancora da attuare. Il nuovo accordo tra Taqa e l’Uzbekistan, infatti, include progetti per un nuovo impianto di produzione di energia elettrica con una capacità stiamata di circa 1,5 gigawatt, che dovrà essere realizzato accanto a quello già esistente di Talimarjan. Per quest’ultimo, inotlre, Taqa ha annunciato piani di investimento per la privatizzazione di due impianti a gas. Altri progetti riguardano nuovi impianti di produzione di energia elettrica, la cui capacità complessiva potrebbe superare i 3 gigawatt, ma anche infrastrutture per lo stoccaggio e la fornitura di elettricità nel Paese. (Res)