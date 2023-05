Speciale energia: Serbia, Nikezic (Ssp), accordo "segreto" tra Eps e ungherese Mvm su centrali idroelettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Partito della libertà e della giustizia (Ssp) Dusan Nikezic ha affermato che la privatizzazione dell'Ente statale dell'energia serbo (Eps) è iniziata con un accordo "segreto" in base al quale 11 centrali idroelettriche serbe entreranno a far parte di una joint venture con il Gruppo energetico ungherese Mvm. "L'accordo segreto, che era all'ordine del giorno del consiglio di sorveglianza dell'Eps giovedì scorso senza una discussione tra esperti o pubblica, obbliga l'Eps a entrare in una joint venture con 11 centrali idroelettriche e la società ungherese Mvm a versare circa 600 milioni di euro in contanti, tanto quanto gli ungheresi stimano il valore delle centrali idroelettriche", ha affermato Nikezic, ripreso dal sito informativo "eKapija". Secondo lui, è stato anche proposto che la società ungherese assuma la gestione delle stesse centrali idroelettriche "anche se non ha esperienza in questo", ha sottolineato. (Seb)