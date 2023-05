Speciale energia: l’Arabia Saudita è stato il primo fornitore di greggio alla Cina ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita si è classificata al primo posto come il primo fornitore di greggio alla Cina ad aprile, con 2,06 milioni di barili al giorno. È quanto emerge dai dati doganali cinesi ripresi dall'emittente televisiva di proprietà saudita "Al Arabiya". La Russia si è classificata al secondo posto come maggior fornitore di greggio alla Cina nello stesso periodo, con 1,73 milioni di barili al giorno, con un aumento annuo dell'8,6 per cento. (Res)