Covid: Tremaglia (Fd'I) su commissione, non serve a cercare vendetta

- "Vengo da uno dei territori più colpiti dalla pandemia, Bergamo. La domanda più ricorrente che ci facciamo è perché il Covid sia stato così feroce soprattutto in alcune zone. La commissione parlamentare non serve a cercare vendetta. Tutti sappiamo che non si possono portare indietro le lancette dell'orologio. Ma oltre allo studio scientifico per capire cosa accaduto, serve una analisi dal punto di vista politico e amministrativo. Non come una clava da agitare, ma per rispetto per chi ha sofferto e perché non riaccada più. Lo dobbiamo ai tanti italiani che credono nelle istituzioni e nella politica, come l'imprenditore Italo Pilenga, mancato nei primi giorni di pandemia. Non per vendetta e con odio, ma per giustizia e con amore". Lo ha dichiarato, in Aula, alla Camera, il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Tremaglia.(Rin)