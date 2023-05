Governo: "Le Figaro", Meloni rende Italia "uno dei pilastri delle democrazie occidentali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La approccio positivo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni verso l'Unione europea ha reso l'Italia "uno dei pilastri delle democrazie occidentali". Lo scrive il quotidiano "Le Figaro". "Se è troppo presto per dare un giudizio definitivo", bisogna constatare che "Meloni ha sconfessato gli oracoli che prevedevano il suo inevitabile fallimento", scrive il quotidiano francese. "La sua popolarità resta elevata perché beneficia del sostegno di più della metà degli italiani", prosegue "Le Figaro", ricordando che Fratelli d'Italia è dato al 30 per cento in termini di consensi. (Frp)