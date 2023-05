Pnrr: De Cristofaro (Avs), Meloni faccia chiarezza su possibile perdita fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi leggiamo dal ministro Fitto che il governo Meloni non solo non è in grado di spendere tutti i soldi previsti, ma che non è neanche in grado di rimodulare il piano per non perdere risorse preziose, come dicono da mesi. Addirittura oggi il ministro Fitto dice che è da smantellare, da rifare. Una cosa gravissima. Le responsabilità delle difficoltà ad utilizzare tutte le risorse del Pnrr stanno tutte in capo alla maggioranza. Ci troviamo di fronte ad un esecutivo di incapaci, buoni solo a fare propaganda". Lo afferma, in una nota, il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato, che prosegue: "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è una grande occasione per intervenire sulla questione ambientale, sulla transizione ecologica e digitale, sulla rigenerazione urbana, sull'assetto del territorio - prosegue il parlamentare -. Da giorni chiediamo al governo di utilizzare i fondi del Pnrr per l'emergenza alluvione, per un piano di piccole opere di risistemazione del territorio, per combattere il dissesto idrogeologico e mettere in sicurezza il Paese. I fondi ci sono, basta metterli a terra. Siamo ancora in tempo. Il governo riunirà domani il Consiglio dei ministri per destinare le prime risorse all'emergenza. Serve chiarezza, è necessario che la presidente del Consiglio, Meloni, dica una parola chiara sulla possibile perdita dei fondi e sul perché non li utilizza per l'emergenza".(Com)