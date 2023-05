Roma: spaccio di droga, diversi arresti durante i controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano a Roma i controlli anti droga della Polizia di Stato. Sono diversi gli arresti nella Capitale per spaccio. In particolare, gli investigatori della squadra mobile, durante un servizio dedicato nella zona di Tor Bella Monaca, hanno individuato un 51enne romano che, a bordo della sua auto, faceva "la spola" tra due civici, guardandosi intorno con fare sospetto. Fermato per un controllo, sul sedile lato passeggero nascondeva, all'interno di una busta della spesa, un pacco di cellophane trasparente contenente poco più di 1 chilo di cocaina; all'interno dei 2 appartamenti tra i quali l'uomo si muoveva, i poliziotti hanno trovato svariato materiale per il confezionamento delle dosi. L'uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e la Procura della Repubblica ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida della misura e l'applicazione degli arresti domiciliari. (segue) (Rer)