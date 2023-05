Roma: spaccio di droga, diversi arresti durante i controlli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al personale della Polizia di Stato del terzo distretto Fidene Serpentara, durante il quotidiano servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in Piazza Sempione, non è sfuggito l'atteggiamento di un uomo, seduto all'interno dei giardini adiacenti alla piazza, il quale con fare guardingo scrutava l'ambiente circostante. Appena ha notato gli agenti fermarsi e scendere dalla volante, ha iniziato a correre gettando via un pacchetto di sigarette, prontamente recuperato dagli operanti. Dopo un breve inseguimento però l'uomo, un tunisino 42enne, è stato bloccato. I poliziotti gli hanno rinvenuto indosso un importo di 174 euro mentre, all'interno del pacchetto di sigarette, vi erano 11 stecche di hashish. Il soggetto, per il quale era scattato già l'arresto per il medesimo reato da parte dei Carabinieri lo scorso febbraio, è stato infine di nuovo arrestato. Misura successivamente convalidata dall'Autorità Giudiziaria. (segue) (Rer)