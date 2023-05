Roma: spaccio di droga, diversi arresti durante i controlli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Analoga circostanza si è verificata in zona San Lorenzo dove, gli uomini della Polizia di Stato del locale commissariato impiegati per lo specifico servizio di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, all'interno del Parco dei Caduti del 19 Luglio 1943, a seguito di diversi appostamenti, hanno interrotto l'attività di spaccio di un guineano di 24 anni. Il ragazzo, seduto su di una panchina metteva in atto il suo modus operandi attendendo l'arrivo dei clienti, dopodiché si recava presso una siepe non lontana, nella quale precedentemente aveva occultato la droga, all'interno di una scatola, la prelevava e la consegnava al cliente. Al momento del controllo e del recupero della scatoletta sono state rinvenute 8 dosi di hashish. Lo straniero, al termine delle indagini, è stato arrestato, misura poi convalidata dall' Autorità giudiziaria con applicazione della custodia cautelare in carcere. (segue) (Rer)