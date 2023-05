Roma: spaccio di droga, diversi arresti durante i controlli (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un riscontro positivo anche in seguito alle indagini svolte dagli agenti della Polizia di Stato dell'VIII° Distretto Tor Carbone che, sempre nell'ambito dei servizi approntati al contrasto dello spaccio e detenzione degli stupefacenti, tramite attività di osservazione ed appostamento, hanno individuato una base di spaccio all'interno di un appartamento ubicato in via del Tintoretto. I poliziotti, dopo aver atteso che dall'interno dell'abitazione qualcuno aprisse la porta per uscire, sono riusciti ad accedere e a dar luogo alla perquisizione dell'immobile. Ingente la quantità di sostanza trovata tra ecstasy, hashish e cocaina, oltre ad un bilancino di precisione, un coltello ancora sporco di sostanza stupefacente ed un importo, probabile provento dell'attività di spaccio, pari a 145 Euro. L'attività di spaccio è stata acclarata anche dall'ispezione effettuata dagli agenti sul telefono dell'indagato all'interno delle varie piattaforme messaggistiche presenti. Quindi, al termine del servizio l'uomo, un romano di 41 anni è stato tratto in arresto e l'Autorità Giudiziaria ne ha convalidato l'arresto. (segue) (Rer)