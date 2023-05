Roma: spaccio di droga, diversi arresti durante i controlli (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche sul litorale non trova sosta l'attività di contrasto allo spaccio sulle piazze di Ostia. Gli uomini della Polizia di Stato del decime distretto Lido di Roma hanno assestato un altro colpo agli spacciatori. Gli agenti, postisi sui tetti di alcuni palazzi, hanno potuto constatare l'esistenza di un complesso sistema di vedette e di allarmi, studiato da un gruppo di pusher. Tramite fischi o applausi segnalavano l'arrivo delle forze dell'ordine. Oltre alle vedette è stata verificata anche la presenza di un rodato sistema di spaccio, nel quale, mentre un soggetto avvicinava l'acquirente prendendo l'ordine, un secondo spacciatore consegnava le dosi ed un terzo riceveva e custodiva il denaro. Ma la loro attività è stata interrotta dagli agenti che, da un punto di osservazione ben protetto, hanno fermato l'acquirente con la droga appena acquistata e i tre spacciatori. Per questi ultimi tre, già conosciuti alle forze dell'ordine, l'arresto è stato convalidato con l'adozione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni. Nella zona del Tiburtino Terzo, infine, gli investigatori del Distretto San Basilio, impegnati in un servizio "in borghese", hanno assistito ad uno scambio droga/soldi; quando hanno cercato di fermare il presunto venditore, quest'ultimo, per cercare di fuggire, ha colpito più volte gli agenti. Una volta bloccato è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana, hashish ed eroina. L'uomo, un 38enne originario del Gambia, è stato arrestato perché gravemente indiziato di spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura ha chiesto ed ottenuto dal Gip la convalida della misura adottata dalla Polizia di Stato. (Rer)