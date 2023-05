© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colonna ha ricordato che "ci vogliono comunque diversi mesi per formare i piloti" e che per una simile iniziativa è necessario prendere "delle decisioni che non sono state prese" al momento. "Niente è escluso, niente è tabù ma siamo ad uno stadio di formazione e di proposta in modo coordinato tra partner europei e alleati", ha affermato la ministra. (Frp)