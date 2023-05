Sardegna: assessore Agricoltura, salvaguardare filiera produttiva della lana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La lana non può essere considerata un materiale di scarto: occorre rivalutarla come bene primario in quanto materia naturale, ecosostenibile e dai molteplici utilizzi”. Lo ha detto l’assessore dell’Agricoltura e Riforma agropastorale della Regione, Valeria Satta, che nei giorni scorsi ha preso parte al convegno “La lana come risorsa per lo sviluppo del territorio nazionale” organizzato dal comune di Sorradile e dal GAL Barigadu nell’ambito del progetto di cooperazione transnazionale “Tramando S’Innova”. “Dal convegno – spiega l’assessore dell’Agricoltura – sono emerse diverse nuove prospettive da esplorare. Il concetto della lana di pecora quale materiale di scarto è ormai superato; la lana non può essere considerata un rifiuto ma una materia prima dalla cui lavorazione, più o meno complessa, si possono realizzare beni di alto interesse con un impatto ambientale molto basso, talvolta prossimo allo zero. Trattandosi di un materiale naturale si disincentiva l'utilizzo di materiali sintetici". (segue) (Rsc)