Sardegna: assessore Agricoltura, salvaguardare filiera produttiva della lana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre si risolve il problema dello smaltimento della lana considerata impropriamente come uno scarto– prosegue l’assessore Satta – la lana è infatti una materia prima naturale che può essere sfruttata in diversi settori, con un infinito potenziale per promuovere lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali: preservare la filiera produttiva della lana vuol dire anche preservare tradizioni artigianali di altissimo valore storico e le produzioni di pregio che sono espressione della nostra cultura. Le ricerche degli ultimi decenni ci hanno fatto scoprire nuove destinazioni della lana, oltre quelle tradizionali nell'abbigliamento e nel tessile, nell'edilizia, nell'arredo. Ad esempio, le sue proprietà assorbenti ne consentono l’utilizzo anche nella realizzazione di fertilizzanti organici. I risvolti di natura economica di tali progetti si spiegano da sé: valorizzazione delle risorse locali, aumento dell'occupazione con la creazione di nuovi posti di lavoro e, di conseguenza, attrazione di nuovi investimenti sui nostri territori". (Rsc)