Regno Unito: alleati di Braverman temono "campagna diffamatoria"

- Alcuni alleati della ministra dell'Interno Suella Braverman temono una "campagna diffamatoria" contro di lei. Il quotidiano "The Telegraph" riporta infatti che, secondo gli alleati di Braverman, gli attacchi alla ministra per eccesso di velocità sono parte dello "sforzo concertato per screditarla" mentre è al lavoro per politiche migratorie più rigide. Braverman è stata accusata di abuso di potere quando ha infranto il codice ministeriale con la richiesta di un corso privato di sensibilizzazione sulla velocità, dopo aver infranto il codice della strada la scorsa estate. Il primo ministro britannico Rishi Sunak si incontrerà oggi con il consigliere per l'etica del partito, Laurie Magnus, per decidere se indagare sul caso. (Rel)