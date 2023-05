Taiwan: respinta nuovamente partecipazione ad assemblea annuale Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha nuovamente respinto la richiesta di partecipazione di Taiwan alla sua assemblea annuale, in calendario a Ginevra dal 21 al 30 maggio prossimi. La decisione è stata accolta favorevolmente dalla Cina, che rivendica l'isola autogovernata come parte del territorio nazionale. "Il respingimento della proposta taiwanese da parte dell'Assemblea mondiale della sanità per molti anni consecutivi dimostra che il principio della 'Cina unica' gode di ampio sostegno presso la comunità internazionale ed è in linea con la tendenza dei tempi", ha dichiarato il rappresentante permanente di Pechino presso l'ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, Chen Xu. La partecipazione di Taiwan ai lavori dell'assemblea in qualità di osservatore è stata invocata con forza all'inizio del mese dal ministro della Salute Hsueh Jui-yuan, secondo cui l'inclusione dell'isola "renderebbe il mondo più sano, più sostenibile e più equo", data l'esperienza maturata nella creazione di un "approccio sanitario intersettoriale, innovativo e incentrato sulle persone". (segue) (Cip)