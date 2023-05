Pnrr: Salvini, obiettivo è spendere tutte risorse, restituzione fondi non è in agenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo “per quello che riguarda me e l'intero governo è spendere tutti e bene i fondi del Pnrr, soprattutto quelli delle infrastrutture”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in collegamento con il forum dello Shipping di Trieste. “Abbiamo un gap infrastrutturale con gli altri Paesi europei che dobbiamo colmare – ha proseguito –, quindi non è assolutamente in agenda né la restituzione di fondi, né la mancata spesa di fondi, ma al massimo si possono rimodulare da alcune voci ad altre”. (Rin)