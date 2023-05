Manzoni: Mattarella sinceramente colpito da architettura Famedio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Matttarella, a Milano per le celebrazioni manzoniane, è rimasto “sinceramente colpito” dalla visita al Famedio del cimitero monumentale di Milano e dalla sua architettura. Il presidente è venuto a Milano per le celebrazioni manzoniane in occasione dei 150 dalla morte. Il presidente ha inoltre visitato il corridoio di Levante che è sviluppato in direzione del cimitero ebraico, mentre quello di ponente è dedicato agli acattolici. L’assessore alla cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi gli ha poi illustrato i nomi illustri che sono sepolte o ricordate al cimitero come i poeti Ugo Foscolo e Salvatore Quasimodo. Evidenziando gli spazi vuoti intorno alla tomba dirò Nobel siciliano, l’assessore ha sottolineato che è un luogo che guarda al passato e anche al futuro. Durante la visita il Presidente della Repubblica è stato raggiunto dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala. (Rem)