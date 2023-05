Libia: sequestrato peschereccio tunisino con a bordo sei persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da cinque giorni la Guardia costiera della Libia sta trattenendo un peschereccio tunisino con a bordo sei membri dell'equipaggio, tutti originari della città di Ben Guerdane, nel governatorato di Medinine, nel sud della Tunisia, accusate di essere entrate senza permesso nelle acque territoriali libiche. Lo riferisce l'emittente radiofonica tunisina "Jawhara Fm”, affermando che proseguono gli sforzi diplomatici “per giungere a una soluzione che porti al rilascio dei pescatori e assicuri il loro ritorno in territorio tunisino”. Non è la prima volta che le autorità libiche trattengono dei pescatori tunisini con l’accusa di aver “sconfinato”. Nel settembre del 2019, ad esempio, 17 pescatori tunisini erano stati fermati per diversi giorni nella città libica di Zawiya.(Tut)