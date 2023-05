Pnrr: Salvini, 40 miliardi per infrastrutture, posso spenderne anche di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il Pnrr, “io ho un portafoglio da 40 miliardi per modernizzare e mettere in sicurezza le infrastrutture ma, se me ne danno di più, ne spendo anche di più". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in collegamento con il forum dello Shipping di Trieste. “Penso all'emergenza idrica, alla battaglia contro la dispersione idrica, a dighe e invasi che abbiamo in progettazione”, ha aggiunto. (Rin)