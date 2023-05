Ucraina: Prigozhin (Wagner), ci ritireremo da Bakhmut il primo giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo paramilitare russo Wagner ha annunciato l'intenzione di completare il ritiro delle sue forze da Bakhmut per consegnarla all'esercito russo il primo giugno. "Nella periferia occidentale, le linee di difesa sono a posto. Quindi il gruppo Wagner lascerà Artimovsk (nome russo di Bakhmut) tra il 25 maggio e il primo giugno", ha detto Prigozhin in una registrazione audio diramato dal suo ufficio stampa. Il capo del gruppo Wagner ha nuovamente attaccato la gerarchia militare russa, accusando i responsabili di aver privato i suoi uomini delle munizioni e di essere troppo lontani dal campo di battaglia. "Se non ci sono abbastanza unità del Ministero della Difesa (per occupare Bakhmut), ci sono migliaia di generali (per farlo), dovete formare un reggimento di generali, dare loro tutte le armi e tutto andrà bene", ha ironizzato Prigozhin. Sabato scorso il leader del gruppo Wagner ha annunciato la definitiva conquista della città, un’affermazione respinta dalle autorità ucraine, secondo cui ci sarebbe ancora delle sacche di resistenza in città. Ieri, inoltre, la viceministra della Difesa ucraina Hanna Maliar ha spiegato che le forze di Kiev “controllano alcuni edifici” a Bakhmut, aggiungendo su Telegram che “la battaglia sui fianchi (della città), a nord e a sud, continua”. (Rum)