Libano: gli islamisti contro la modernità, a Sidone scontri tra religiosi e donne in bikini (2)

- Sul tavolo delle autorità locali anche altre direttive, in particolare il divieto di portare un animale domestico, di alzare la musica, di introdurre bottiglie di vetro o di nuotare oltre le boe. Da parte loro, diversi gruppi di femministe e attivisti hanno organizzato una conferenza stampa sulla spiaggia per difendere la "libertà di parola". Il 20 maggio, gli islamisti hanno invece fatto circolare un appello per una manifestazione “a difesa del pudore e della virtù e contro la nudità”. Entrambi i raduni sono stati vietati dal sindacato del comune di Sidone, Mohammad Saoudi, ma i manifestanti hanno tenuto comunque tenuto i sit-in. Il ministro uscente del Turismo, Walid Nassar, ha sottolineato in un comunicato che "la cultura e la libertà vanno rispettate", spiegando “la spiaggia è di proprietà pubblica”. “Prenderò i contatti necessari con i ministri interessati per trovare una soluzione”, ha detto il ministro. (segue) (Lib)