Libano: gli islamisti contro la modernità, a Sidone scontri tra religiosi e donne in bikini (3)

- Da parte sua, il deputato Mark Daou (leader della protesta dell'autunno 2019) ha dichiarato che "i libanesi hanno il diritto di andare sulle spiagge pubbliche vestiti come desiderano, dal momento che la libertà di espressione e di credo è un diritto per tutti". In Libano la legge non proibisce di indossare il bikini e le persone sono libere di indossare ciò che desiderano “in una società che cerca l’uguaglianza e la tolleranza”, ha spiegato il deputato, secondo il quale “alcuni gruppi ritengono che la conservazione di costumi e tradizioni è ciò che deve prevalere”. “Sidone è un esempio di questa situazione, pur rispettando i valori di convivenza, incontro e apertura”, ha concluso. (Lib)