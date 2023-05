Maltempo: ulteriori 900 mila euro da fondazioni Crt, Cariplo e Compagnia di San Paolo per Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondazione Crt, Fondazione Cariplo e Fondazione Compagnia di San Paolo si sono impegnate rispettivamente con uno stanziamento di 300 mila euro per un totale di ulteriori 900 mila euro per i territori colpiti dalla recente alluvione. Nella riunione del 16 maggio, il Comitato esecutivo di Acri – riferisce una nota – aveva deliberato un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro, in favore delle popolazioni colpite, a valere sul Fondo Nazionale Iniziative Comuni con il compito di coordinare l'impiego delle risorse, predisponendo un apposito piano di intervento, per offrire una prima risposta alle esigenze della popolazione. "È importante che la vita delle comunità segnate dalla tragedia dell'alluvione possa tornare presto alla normalità, attraverso la rapida ricostruzione dei luoghi e la ricucitura di un tessuto sociale che sta dando grande prova di forza, coraggio e voglia di rinascere", ha affermato il presidente della Fondazione Crt Fabrizio Palenzona, che ha aggiunto: "Il nostro contributo vuole essere un segnale concreto di solidarietà e vicinanza alle popolazioni dell'Emilia-Romagna, nella consapevolezza di quanto sia urgente intervenire per salvaguardare l'ambiente e prevenire rischi simili". (segue) (Com)