Maltempo: ulteriori 900 mila euro da fondazioni Crt, Cariplo e Compagnia di San Paolo per Emilia-Romagna (2)

- "In situazioni come queste la solidarietà è importante, fondamentale. Vogliamo essere vicini alle popolazioni alluvionate nella condivisione di questo drammatico evento e dare il nostro sostegno concreto. È bene agire sempre coordinati. Abbiamo aderito, attraverso l'Acri, alcuni giorni fa, alla proposta con cui si è deciso di stanziare 1,5 milioni di euro per gli aiuti; e ora abbiamo pensato, insieme alle fondazioni di Torino, di integrare questa azione. I fatti stanno dimostrando che, purtroppo, le conseguenze dell'alluvione stanno andando oltre i primi, iniziali, bilanci della scorsa settimana. La popolazione dell'Emilia-Romagna sta dimostrando un'encomiabile capacità di reazione, ma sappiamo quanto sia importante, in questi momenti, per trovare la forza di reagire, non sentirsi lasciati soli", ha detto il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone. "Siamo molto vicini alle persone colpite dall'alluvione degli scorsi giorni. Abbiamo aderito, attraverso l'Acri, alla proposta di stanziare 1,5 milioni di euro per rispondere alla sfida dell'immediato: l'emergenza. All'intervento emergenziale per sua natura essenziale, rapido, occorre associare già oggi azioni impostate su un orizzonte di medio-lungo termine. Abbiamo dunque deliberato un ulteriore importante contributo per le azioni di sistema e per ripensare e costruire il futuro già da oggi lavorando per il bene comune con le persone al centro del nostro pensiero e delle nostre progettualità", ha dichiarato Francesco Profumo, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo. (Com)