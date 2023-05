Pnrr: portavoce Ue, terza rata dell'Italia ancora in corso di valutazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro sulla valutazione della terza rata del Pnrr dell'Italia è ancora in corso. A dirlo Veerle Nuyts, portavoce della Commissione europea per gli Affari economici e finanziari, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles. "Non posso fornire molti aggiornamenti. Posso solo ripetere che il lavoro di valutazione della terza richiesta di pagamento dell'Italia è ancora in corso. Si stanno portando avanti scambi costruttivi con le autorità italiane e vengono fornite ulteriori informazioni laddove necessario", ha detto. "Come facciamo sempre, comunicheremo la conclusione della nostra valutazione non appena l'avremo raggiunta. Il fatto che ci voglia un po' di tempo oltre la scadenza prevista non è insolito", ha poi concluso la portavoce Ue. (Beb)