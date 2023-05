Vietnam-Russia: Medvedev ad Hanoi, incontro con segretario generale Partito comunista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sua visita ufficiale in Vietnam, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev ha incontrato il segretario generale del Partito comunista, Nguyen Phu Trong. E' quanto riferito dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Voglio trasmettere saluti e auguri dal presidente della Russia (Vladimir Putin). Questa è una buona opportunità per promuovere sia le nostre relazioni interstatali, sia per parlare dello sviluppo dei legami fra i nostri partiti", ha osservato Medvedev. L'ex presidente russo ha inoltre elogiato il lavoro del governo vietnamita grazie al quale il Paese si sta sviluppando con successo. (Rum)