Giappone-Cina: preparativi per incontro ministri Difesa a giugno

- Giappone e Cina stanno conducendo preparativi in visita di un incontro dei rispettivi ministri della Difesa, che dovrebbe avvenire a margine di una conferenza internazionale in programma il mese prossimo a Singapore. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Kyodo", che cita fonti anonime. La notizia segue la protesta ufficiale presentata da Pechino per le posizioni assunte dal G7 nei confronti della Cina lo scorso fine settimana, durante il vertice di Hiroshima. (Git)