Brasile-Ucraina: Lula al G7, Zelensky non si è presentato al bilaterale

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, lascia il Giappone - sede del vertice del G7 - senza aver incontrato l'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. Un bilaterale in cui Lula avrebbe perorato la causa di un abbassamento delle tensioni tra Kiev e la Federazione Russa, saltato per ragioni non del tutto coincidenti: Zelensky fa capire che c'è stata una difficoltà tecnica nel coordinare le agende, mentre per il presidente brasiliano è stato l'omologo ucraino a disertare un appuntamento già fissato. A riprova della "disponibilità" della parte brasiliana, i media sudamericani hanno rilanciato una foto con le due bandiere nazionali, disposte dalla delegazione di Lula nella sala dove si sarebbe dovuto tenere il "faccia a faccia". Peraltro, secondo quanto ha riferito il quotidiano britannico "Financial Times" citando fonti vicine al dossier, il presidente della Francia, Emmanuel Macron, avrebbe cercato di convincere invano Lula di prendere parte all'incontro. (segue) (Brb)