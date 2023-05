Brasile-Ucraina: Lula al G7, Zelensky non si è presentato al bilaterale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avevo un bilaterale con la delegazione dell'Ucraina, qui in questa sala alle 15:15. Abbiamo aspettato e poi ci è stato detto che avrebbero fatto ritardo. Appreso questo ho fissato una riunione con il presidente del Vietnam (il primo ministro Pham Minh Chinh), e quando questi se n'è andato, l'Ucraina non si è presentata", ha detto Lula in una conferenza stampa tenuta domenica sera da Hiroshima. "Avrà sicuramente avuto un altro appuntamento e non è potuto venire qui. È successo semplicemente questo", ha aggiunto il presidente ricordando che la riunione con il vietnamita è durata "solo u'ora". "Mi sono alterato perché mi sarebbe piaciuto incontrarlo per discutere il tema. Per questo sono rimasto qui in hotel. Ma Zelensky è maggiorenne, e sa quel che fa", ha sottolineato. (segue) (Brb)