Brasile-Ucraina: Lula al G7, Zelensky non si è presentato al bilaterale (3)

- Il presidente ucraino, ospite come Lula del vertice delle sette principali economie del mondo, ha confermato il mancato appuntamento, rimandando però a un problema di compatibilità di agende. "Ho incontrato quasi tutti, tutti i leader. Ognuno di loro aveva la sua agenda, ed è per questo che non abbiamo potuto incontrare il presidente del Brasile", ha detto Zelensky. “Penso che sia rimasto deluso", ha detto lo stesso Zelensky rispondendo a una domanda nel corso della conferenza stampa al termine della sua partecipazione al vertice. Per alcuni media brasiliani lo staff di Zelensky avrebbe censurato la mancata volontà di Brasilia di coordinare assieme, e per tempo, un appuntamento. (segue) (Brb)