Brasile-Ucraina: Lula al G7, Zelensky non si è presentato al bilaterale (4)

- Il Brasile lavora per una strategia di pace nell'Est Europa, centrato sulla costruzione di un gruppo di leader di Paesi "indipendenti" rispetto alle parti in causa. Una strategia di mediazione che Brasilia, non senza critiche soprattutto da parte statunitense, ha costruito dividendo tra Mosca e Kiev le responsabilità del perdurare del conflitto. La scelta dell'Ucraina di andare in guerra, così come l'appoggio fornito da Usa e Unione Europea a una reazione armata, rendono per il capo dello Stato "molto difficile" raggiungere la pace. Concetti che Lula ha sgranato nel corso della missione internazionale condotta a metà aprile in Cina e Arabia Saudita e ribadito accogliendo a Brasilia il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov. (segue) (Brb)