Brasile-Ucraina: Lula al G7, Zelensky non si è presentato al bilaterale (5)

- Lula, rispondeva la Casa Bianca, ripete "a pappagallo la propaganda di Russia e Cina", mentre da Bruxelles si ribadiva che la Russia è "l'unica responsabile" dell'escalation della violenza nell'Europa orientale". Il portavoce della diplomazia ucraina, Oleg Nikolenko, aveva dal canto suo invitato Lula a visitare Kiev per "capire" la realtà dell'aggressione russa e criticato il capo dello stato brasiliano per aver messo "la vittima e l'aggressore sullo stesso piano" e per aver attaccato gli alleati dell'Ucraina (Stati Uniti e Unione europea) che l'aiutano a "proteggersi dall'aggressione omicida" della Russia. (segue) (Brb)