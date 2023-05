Brasile-Ucraina: Lula al G7, Zelensky non si è presentato al bilaterale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tessere il piano, Lula aveva inviato a fine marzo il consigliere presidenziale per la politica estera, Celso Amorim, in visita nella Federazione Russa, in un viaggio riservato e fuori dall'agenda ufficiale, ospite al Cremlino del presidente Vladimir Putin e dei suoi più stretti collaboratori. Lo stesso Amorim si è recato a maggio in Ucraina, esponendo al presidente Volodymyr Zelensky il piano di Brasilia. "Abbiamo avuto un dialogo molto positivo e utile per creare il clima di fiducia necessario per portare avanti il nostro obiettivo della pace", ha dichiarato Amorim al quotidiano "Folha de Sao Paulo" all'uscita dell'incontro. (Brb)