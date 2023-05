Germania: direttore intelligence interna, Afd diffonde la narrativa russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd) diffonde la narrativa russa. È quanto dichiarato da Thomas Haldendwang, il direttore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. Intervistato dall'emittente radiotelevisiva “Ard”, il funzionario ha affermato che “settori” di Afd “rilanciano la narrativa russa”, così che “l'estremismo di destra può espandersi in Germania”. Tra i nazionalconservatori, ha aggiunto Haldenwang, “si intona il canto” del presidente russo, Vladimir Putin. Per il direttore del Bfv, la Germania è “sicuramente” uno dei sistemi democratici più stabili al mondo. Tuttavia, la democrazia tedesca è “sempre più sotto pressione, con attacchi da diverse parti, dall'interno e dall'esterno”. Per esempio, ha avvertito Haldenwang, la Russia tenta di destabilizzare l'ordinamento democratico della Germania diffondendo la narrativa secondo cui ha attaccato l'Ucraina perché l'Occidente minacciava i suoi interessi di sicurezza. Per Haldenwang, settori di Afd hanno diffuso questa propaganda in Germania. Il direttore del Bfv ha infine sottolineato che, per rilanciare le tesi del Cremlino, “non sono più necessari i media russi perché anche quelli tedeschi forniscono il loro contributo. All'opposizione al Bundestag, Afd è classificata dal Bfv come sospetta organizzazione estremista di destra. (Geb)