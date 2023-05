Germania: direttore intelligence interna, influenza Russia mette in pericolo democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'influenza della Russia mette sempre più in pericolo la democrazia in Germania. È quanto dichiarato da Thomas Haldendwang, il direttore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. Intervistato dall'emittente radiotelevisiva "Ard", il funzionario ha affermato che "la Russia è attiva a tutti i livelli e diffonde la sua disinformazione, propaganda e narrativa". Questo sviluppo è fonte di "preoccupazione". Secondo il direttore del Bfv, per esercitare influenza, Mosca utilizza canali su Internet ma anche agenti in Germania, il cui compito è "stabilire contatti, rivolgersi ai politici, alle persone nei mezzi di informazione". In questo modo, il Cremlino sta propagandando il racconto secondo cui ha mosso guerra contro l'Ucraina perché l'Occidente ha violato gli interessi di sicurezza della Russia. Allo stesso tempo, ha infine evidenziato Haldenwang, con questa attività di influenza, Mosca sta promuovendo l'espansione dell'estremismo di destra in Germania.