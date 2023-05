Romania: primo ministro Ciuca agli insegnanti, il dialogo è sempre la strada giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I problemi degli insegnanti sono reali e qualsiasi pretesa ragionevole può essere risolta. Lo ha scritto su Facebook il primo ministro romeno Nicolae Ciuca dopo l'incontro con i sindacati dell'istruzione che a partire da oggi hanno indetto uno sciopero generale. Ciuca ha mostrato che la soluzione è il dialogo, e il governo ha dato la disponibilità a confrontarsi con i sindacati sempre e ovunque. Secondo Ciuca, “gli unici a perdere a seguito dello sciopero” sono i genitori e gli studenti. "Prima di tutto, voglio trasmettere che i problemi degli insegnanti sono reali e ogni ragionevole pretesa può essere risolta. Il governo si sta impegnando per trovare le migliori soluzioni sia per loro che per tutti i cittadini. Insieme ai sindacati, abbiamo stabilito alcune indicazioni e misure che mostrano la nostra buona fede e gli sforzi sinceri che stiamo facendo per migliorare le condizioni salariali, e non solo, nel sistema educativo. Il dialogo è sempre la strada da seguire”, ha dichiarato il premier.(Rob)