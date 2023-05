Russia-Bosnia: Dodik visiterà Mosca domani per tenere colloqui con Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani il presidente della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) Milorad Dodik si recherà a Mosca per tenere un colloquio con il presidente della Russia, Vladimir Putin. Lo ha confermato il capo della rappresentanza della Republika Srpska in Russia, Dushko Perovic, intervistato dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Il presidente Dodik vuole informare il suo omologo sia della situazione attuale che dei risultati dell'attuazione degli accordi di Dayton. Sfortunatamente ci sono molti problemi, quindi ci sarà molto di cui parlare, specialmente sulla questione del cosiddetto Alto rappresentante (della Bosnia Erzegovina), che è stato nominato per la prima volta senza una procedura di coordinamento presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", ha spiegato Perovic. Oltre alle questioni politiche, l'incontro di Dodik con Vladimir Putin riguarderà anche la questione dei progetti economici congiunti, compresa la costruzione di un gasdotto. Secondo Perovic, si parlerà anche di prezzi del gas.(Rum)