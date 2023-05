Ucraina: ministro svedese Billstrom, aerei da combattimento a Kiev sarebbero problema per Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibile fornitura di aerei militari f-16 all'Ucraina non rappresenta un problema per una possibile escalation. A dirlo è il ministro degli Esteri svedese, Tobias Billstrom, che rappresenta l'attuale presidenza del Consiglio dell'Ue. "Non credo che sarà un problema per l'escalation. Il presidente Biden è stato molto chiaro nella sua dichiarazione al riguardo: sarebbe un problema per la Russia", ha detto al suo arrivo al Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Offrire all'Ucraina l'opportunità di ottenere più equipaggiamento militare è una questione che riguarda Kiev e gli Stati del mondo che dispongono di equipaggiamento militare e sono pronti a consegnarlo all'Ucraina. Questo dovrebbe essere sottolineato", ha aggiunto. (Beb)