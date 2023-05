Cultura: a Casina delle Civette mostra "Erratico", 30 artisti italiani per un taccuino naturalistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 26 maggio al primo ottobre la Dipendenza della Casina delle Civette di Villa Torlonia ospita la mostra Erratico – 30 artisti italiani per un taccuino naturalistico itinerante, il progetto espositivo promosso da Roma Capitale, assessorato alla Cultura - Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali e realizzato da Aipan, Associazione Italiana per l'Arte Naturalistica. Un taccuino a tema botanico e zoologico, realizzato da 30 artisti Aipan, che ha viaggiato di casa in casa in tutta Italia, dal 2020 al 2021, permettendo di realizzare, malgrado le restrizioni dovute alla pandemia, il progetto annuale dell'Associazione: la partecipazione di tutti i membri a una mostra tematica. Agli artisti, tra cui, Fulco Pratesi, presidente onorario del Wwf Italia, è stato chiesto di illustrare sul fronte delle pagine di un taccuino artigianale a soffietto, con tecnica libera, un soggetto, prendendo spunto dal "territorio" della propria abitazione – un paesaggio, una pianta o un animale – e di descrivere l'immagine raffigurata sul retro della propria tavola. Oltre a Erratico, che aperto misura circa 380 cm, saranno esposti altri taccuini a tema naturalistico. Nel corso della mostra, per le scuole e le famiglie, sono in programma laboratori con gli artisti dell'Associazione dedicati alla realizzazione di taccuini naturalistici, con approfondimenti sulle diverse tecniche utilizzate: acquerello, tempera, matite colorate, china e pastelli a cera. I servizi museali sono a cura di Zètema Progetto Cultura. (Com)