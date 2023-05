Spagna: ministro Garzon, Podemos ha perso molti voti per cause esterne e problemi interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Consumi spagnolo e coordinatore federale di Sinistra Unita, Alberto Garzon, ha riconosciuto che lo spazio di Unidas Podemos ha perso "molti voti, quasi la metà", dal 2016 a oggi, imputando questo calo "all'attacco dei media e a fattori esterni", ma anche a "problemi interni". In un'intervista al programma La Cafetera di "Radio Cable", Garzon ha invitato a fare autocritica, sottolineando che il modo migliore "è dare impulso a uno spazio politico che riunisca molte persone che si sono perse per il cammino" ma anche ai nuovi partiti che sono "scissioni" di Unidas Podemos, come Más País, e la piattaforma Sumar della ministra del Lavoro, Yolanda Diaz. Garzon ha ammesso che esiste una "divergenza" tra Sinistra Unita, che ha adottato questo approccio. (Spm)