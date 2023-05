Serbia: riavviate le lezioni nella scuola di Belgrado dove è avvenuta la sparatoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ricominciate stamane le lezioni alla scuola di Belgrado Vladislav Ribnikar, 19 giorni dopo la sparatoria avvenuta all'interno dell'edificio che ha causato la morte di dieci persone. "Le lezioni saranno più brevi, senza voti e interrogazioni. Stiamo andando gradualmente, lentamente, in accordo con i bisogni e i desideri dei ragazzi", ha affermato Snezana Vukovic dal ministero dell'Istruzione, ripresa dalla stampa locale. Ieri presso la stessa scuola si è tenuta una riunione tra il gruppo dei genitori degli studenti della classe dove è avvenuta la tragedia e diversi ministri del governo. I genitori hanno ribadito la loro richiesta di sospendere le lezioni e di decretare chiuso l'anno scolastico, sostenuti da altri che avevano chiesto di far terminare l'anno scolastico già il 3 maggio, giorno stesso della tragedia. I genitori che sostengono questa iniziativa ritengono che il piano per la formazione continua deciso dal governo e che viene attuato dalla settimana seguente alla sparatoria sia "dannoso per lo sviluppo di un gran numero di studenti". (Seb)