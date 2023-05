Bielorussia-Russia: Lukashenko incontrerà Putin a Mosca il 24 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko incontrerà il 24 maggio a Mosca il presidente russo, Vladimir Putin, per discutere "le questioni irrisolte" che riguardano le relazioni bilaterali. E' quanto affermato dallo stesso Lukashenko che ha avuto oggi un incontro con l'ambasciatore bielorusso in Russia, Dmitrij Krutoj. "Vedo che abbiamo alcuni problemi (nelle relazioni con la Russia), a volte causati da burocrazia (...) Ci incontriamo con presidente russo Putin dopodomani a Mosca per discutere e risolvere i problemi che non ci devono essere nei nostri rapporti", ha detto Lukashenko. (Rum)