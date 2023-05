Kazakhstan-Singapore: presidente Tokayev riceve omologa Halimah, firmati 4 accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha ricevuto oggi ad Astana l’omologa di Singapore, Halimah Yacob, con cui ha discusso in dettaglio delle relazioni bilaterali, del rafforzamento della cooperazione economica e commerciale e dell’espansione dei legami culturali. Lo riferisce la presidenza kazakha in un comunicato. In occasione dell’incontro sono stati firmati quattro accordi bilaterali: uno sugli scambi di investimenti, uno sulla formazione dei dipendenti pubblici, uno sulla cooperazione tra il Centro finanziario internazionale di Astana e l’agenzia governativa Enterprise Singapore, e uno tra quest’ultima e il Centro di sviluppo delle politiche commerciali QazTrade. “È un grande onore per noi che la presidente di Singapore abbia scelto di visitare il Kazakhstan come primo tra i Paesi dell’Asia centrale. Si tratta di un evento storico, che sono certo aprirà la strada a una nuova fase della cooperazione tra i nostri Paesi. Il Kazakhstan intende rafforzare ulteriormente le relazioni con Singapore”, ha affermato Tokayev nell’occasione. (segue) (Res)