Kazakhstan-Singapore: presidente Tokayev riceve omologa Halimah, firmati 4 accordi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kazakho ha ricordato come l’interscambio tra i due Paesi abbia raggiunto quasi i due miliardi di dollari lo scorso anno, “nonostante tutte le difficoltà legate all’economia globale e alla pandemia”. “Penso – ha aggiunto – che si tratti di un ottimo risultato”. A sua volta, Halimah ha ringraziato Tokayev per l’invito e ha espresso parole di apprezzamento per il livello del dialogo politico. “È la prima visita di un presidente di Singapore in Kazakhstan e in Asia centrale. Pertanto, ritengo questo viaggio molto importante. Riconosciamo nel Kazakhstan un leader nella regione ed è molto importante per noi che ci siano buoni rapporti da molti anni”, ha affermato la presidente della città-Stato. I due leader hanno discusso anche dell’attuazione di un progetto d’investimento congiunto per la realizzazione della smart city “G4City” vicino ad Almaty, e della cooperazione nell’ambito della Rotta internazionale di trasporto transcaspica (Titr) e dell’iniziativa cinese della Nuova via della seta (Belt and roat initiative, Bri), oltre che dell’apertura di linee aeree dirette tra i due Paesi. (Res)