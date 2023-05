Famiglia: Lagioia (Salone libro), contestatori Roccella vogliono che leggi siano risultato di un dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contestatori del ministro Roccella "non volevano dialogo perché per loro la ministra è anti abortista e con una firma può rovinare le nostre vite, può cambiare le loro vite, dovrebbe essere lei prima di fare delle leggi, a far sì che queste leggi siano il risultato di un dialogo". Lo ha dichiarato il direttore del Salone del libro di Torino, Nicola Lagioia, ad "Agorà" su Rai 3. "Se lei legifera direttamente con delle leggi che incidono in maniera molto violenta sui nostri corpi e sulle nostre vite noi ci sentiamo violate", ha aggiunto Lagioia. "Per loro la ministra ha un potere enorme sui loro corpi e può legiferare. Come si fa a trasformare il conflitto in un dialogo? La politica e le istituzioni diano il buon esempio e cerchino una strada”, ha spiegato Lagioia che sottolinea: "Non tirerei in ballo il fascismo con tutta questa facilità, è più grave che lo dica un ministro e non che lo dicano i ragazzi. Il fascismo è un'altra cosa, c'è quando il potere interviene in maniera violenta". Secondo il direttore del Salone del Libro di Torino "questo governo può avere una virata autoritaria, che non vuol dire fasciamo ma un'altra cosa: restrizione della libertà, restrizione dei diritti, nel momento in cui c'è una ministra che è anti abortista io capisco che le donne si sentano minacciate", ha concluso. (Rin)