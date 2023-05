Agroalimentare: ministro Commercio interno Egitto, "Italia è partner strategico e un amico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è un eccellente partner commerciale, strategico, un amico, ed è un onore per me essere stato invitato qui oggi a questa iniziativa della Coldiretti. Lo ha dichiarato il ministro del Commercio interno e dell'Approvvigionamento dell'Egitto, Ali al Moselhi, in occasione dell'Assemblea generale della Coalizione mondiale dei Farmers Markets, promossa da Coldiretti e dai suoi partner internazionali, in corso a Roma. "Questa è un'iniziativa che rende ancora più noto il rischio che stiamo affrontando oggi e gli aspetti della sicurezza alimentare", ha sottolineato Al Moselhi, aggiungendo che: "Queste iniziative non sono una soluzione, ma aiutano la filiera, gli agricoltori e i piccoli produttori".(Res)